«Остановись! Не делай этого!»: Алсу впервые назвала виновного в скандале с «Голосом.Дети»

Об этом артистка рассказала в свежем выпуске программы «ДОстояние РЕспублики», посвящённой её творчеству.

Алсу стала известна в конце 1990-х годов как одна из самых ярких российских поп-исполнительниц. Певица представляла Россию на «Евровидении», выпустила несколько успешных альбомов и позже стала наставником в детской версии вокального шоу «Голос».

В программе артистка впервые прямо назвала имя человека, который, по её словам, виноват в махинациях с голосованием. Когда дочь Алсу Микелла Абрамова участвовала в финале «Голоса.Дети», разгорелся громкий скандал.

Зрители обвинили организаторов в накрутке голосов в пользу девочки.

Алсу призналась, что пыталась остановить бывшего супруга. «Посмотрела мужу в глаза и сказала: "Остановись! Не делай этого!"» — поделилась певица. По её словам, Ян Абрамов хотел лучшего для дочери и организовал вмешательство в результаты голосования ради победы Микеллы. Артистка подчеркнула, что умоляла супруга прекратить махинации: «Пожалуйста, остановись».

Однако бизнесмен проигнорировал просьбы жены.

Певица заявила о своей непричастности к подтасовке и возложила всю ответственность за скандал на экс-супруга. Алсу отметила, что история с накруткой голосов стала тяжёлым испытанием для всей семьи.

Напомним, Микелла Абрамова одержала победу в детском «Голосе» в 2019 году. После финала в соцсетях разгорелся скандал — зрители заявили, что результаты голосования были сфальсифицированы. Алсу тогда была наставником шоу, что усилило подозрения в её причастности к махинациям. Певица и бизнесмен Ян Абрамов позже развелись.