«Останется в памяти навсегда»: Валерия Ланская поделилась подробностями свадьбы с композитором

Актриса Валерия Ланская впервые поделилась подробностями свадьбы с композитором Марком Дорбским. Звезда призналась в беседе с WomanHit.ru, что бракосочетание полностью соответствовало их ожиданиям и мечтам.

Напомним, что 38-летняя артистка вышла замуж за композитора, о чем сообщила 21 октября. Она опубликовала фото в белом платье из ЗАГСа и подписала кадры «Официально семья!».

В беседе с журналистами Ланская поделилась историей знакомства с возлюбленным и рассказала, как прошла их свадьба.

«Когда любишь, то не разбираешь это чувство и качества друг друга на отдельные детали», — пояснила свой выбор актриса.

38-летний Марк Дорбский является известным композитором, он работает над созданием музыки для фильмов и сериалов. В его творческом портфолио значатся такие картины, как «Искусство соблазна», «Знакомство с родителями», «Колл-центр».

Кроме того, Дорбский создал официальный саундтрек к фильму «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Мужчина познакомился с Валерией в рабочей обстановке во время работы над одним из кинопроектов.

«Мы встретились на студии звукозаписи. Мы записывали песню для фильма, над которым Марк трудился как композитор», — рассказала актриса.

Валерия Ланская сообщила, что они поженились именно так, как хотели.

«Свадьба прошла именно так, как мы мечтали. В кругу самых близких людей, нашей семьи. Очень тепло, радостно и в прекрасной теплой атмосфере. Антураж и меню мы продумывали сами, от и до, включая самые незначительные, казалось бы, мелочи. Но нам было важно все. Ведь именно из нюансов создается общее целое. Настроение и впечатление! То, что останется в памяти навсегда!» — поделилась подробностями актриса.

По словам Валерии, пока они с мужем не собираются в свадебное путешествие из-за загруженности на работе. Но обязательно проведут совместный отпуск, когда появится такая возможность.

Актриса и композитор объяснили, что для них очень важен брак.

«Семья для каждого из нас — это главное, что есть у человека. И мы оба мечтали о том, чтобы создать свою — полноценную, настоящую… На всю жизнь», — призналась Валерия Ланская.

