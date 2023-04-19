«Остался месяц»: онколог озвучил страшную правду о состоянии Анастасии Заворотнюк

Долгое время члены семьи многими любимой Анастасии Заворотнюк старались скрывать от широкой общественности трагический диагноз актрисы.

Тем не менее, печальные новости стали известны всем: у Заворотнюк обнаружен рак мозга.

Как стало известно изданию Экспресс-газета, шансов у «прекрасной няни» почти не осталось. Многочисленные поклонники знаменитости всё еще лелеют надежду, что их кумир сумеет побороть недуг. Однако врач-онколог Юрий Покровский советует готовиться к худшему. По его словам, болезнь необратима, и ожидать чудесного выздоровления, увы, никакого смысла нет.

Специалист констатировал, что опухоль стремительно распространяется, постепенно поглощая всё новые структуры мозга.

«Все печально и фатально, мы теряем человека. Вряд ли что-то поможет. Я думаю, что остался месяц, два максимум», — заявил врач-онколог.