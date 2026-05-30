«Особого уважения достойна»: Владимир Путин поздравил Роксану Бабаян с 80-летием

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Роксана Бабаян стала известна благодаря своей многолетней карьере эстрадной певицы и актрисы. Она удостоена звания народной артистки России за вклад в развитие отечественной культуры.

Президент отметил заслуги артистки не только в творчестве, но и в общественной деятельности. В официальной телеграмме глава государства подчеркнул значимость её работы за пределами сцены.

«Уважаемая Роксана Рубеновна! Примите поздравления с юбилеем. Особого уважения достойна ваша активная гражданская позиция, большая общественная, благотворительная работа», — говорится в поздравлении.

День рождения Роксаны Бабаян пришёлся на субботу, 29 мая. Официальное поздравление от президента было опубликовано на следующий день — 30 мая.

Напомним, Роксана Рубеновна Бабаян — одна из ярких представительниц советской и российской эстрады. За долгие годы карьеры она завоевала любовь зрителей не только как певица, но и как актриса, а также активно занимается благотворительностью и общественной деятельностью.