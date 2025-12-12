Особо не вникала в рабочие вопросы: Татьяна Буланова призналась, что была лицом своего ресторана

Ресторанный бизнес певицы Татьяны Булановой потерпел крах. В беседе с журналистами артистка прокомментировала неудачу. Она заявила, что не занималась управлением точки, а лишь представляла ее, передает Telegram-канал Звездач.

По словам Булановой, бремя управление пало на плечи супруга-бизнесмена и администрацию ресторана. Татьяна при этом особо не вникала в рабочие вопросы. На время, до закрытия, она стала лицом заведения в Санкт-Петербурге.

«Я не занималась (рестораном — прим. Ред.) особо. Я была просто лицом. Занимался муж, там были управляющие, шеф-повара, администраторы и так далее. Я была только так — приходящее, название», — поделилась артистка.

