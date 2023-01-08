Ослабленный Леонтьев перенес тяжелую операцию и распродает недвижимость в США

Валерий Леонтьев пропал с глаз публики почти год назад. Оказалось, что за это время он перенес две операции и финансовый кризис.

Певец в марте 2022 года попал в руки врачей для операции на глаза. Далее артиста настигла другая участь – хирургическое вмешательство из-за больных ног.

Отмечается, что проблемы с ногами преследовали Леонтьева давно – мениск на правой и левой ногах. Реабилитацию певец проходит в США, где продолжительное время проживает.

Кроме того, Леонтьев стал продавать недвижимость. Видимо, финансовое положение достигло критической точки.