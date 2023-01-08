15:23, 08 января 2023
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Ослабленный Леонтьев перенес тяжелую операцию и распродает недвижимость в США
Валерий Леонтьев пропал с глаз публики почти год назад. Оказалось, что за это время он перенес две операции и финансовый кризис.
Певец в марте 2022 года попал в руки врачей для операции на глаза. Далее артиста настигла другая участь – хирургическое вмешательство из-за больных ног.
Отмечается, что проблемы с ногами преследовали Леонтьева давно – мениск на правой и левой ногах. Реабилитацию певец проходит в США, где продолжительное время проживает.
Кроме того, Леонтьев стал продавать недвижимость. Видимо, финансовое положение достигло критической точки.
Источник фото:freepik
Источник:Комсомольская правда
Автор:Галина СьюТеги:
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