«Оскар идет в колледж»: дочь 56-летней Дженнифер Лопес сменила имя и окончила школу

Об этом сообщила администрация школы Windward в поздравительном посте.

Дженнифер Лопес стала известна как певица, актриса и продюсер. Звезда воспитывает 18-летних близнецов — Макса и Эмму — от брака с певцом Марком Энтони. Дети родились в 2008 году.

Сотрудники школы опубликовали детское фото выпускницы и поздравили её с новым этапом жизни. «Оскар идет в колледж Сара-Лоуренс. Больше никаких спонтанных поездок в Нью-Йорк, потому что она будет там жить! Хорошо, что это всего в нескольких часах езды от нас. Вперед! Поздравляем!» — говорится в сообщении.

Колледж Сара-Лоуренс находится в 50 километрах от Нью-Йорка. Это частное учебное заведение с либеральной программой обучения.

Близнецы учились в разных школах в старших классах и планируют поступать в разные колледжи. У подростков разные интересы и увлечения.

Ранее Лопес призналась в шоу Джимми Киммела, что два месяца плачет из-за предстоящего отъезда детей. «Я два месяца плакала», — поделилась артистка. Певица переживает, что близнецы покинут семейный дом и отправятся учиться в разные города.

Дженнифер Лопес недавно развелась с актёром Беном Аффлеком. В интервью она призналась: «Я должна была сделать это раньше. Я все делала неправильно, поверьте мне». Артриса свела татуировку с инициалами бывшего мужа, которую сделала в феврале 2023 года на первый День святого Валентина в статусе супругов. Сейчас певица одинока и, по её словам, фантастически чувствует себя в одиночестве.