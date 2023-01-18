«Организм устал»: пользователи Сети обеспокоены состоянием заболевшей Арзамасовой

В последнее время по стране ходит страшный вирус. Совсем недавно стало известно о госпитализации Никиты Михалкова и Романа Костомарова. К несчастью, недуг затронул и Елизавету Арзамасову. Что конкретно случилось с актрисой — неизвестно, поскольку диагноз тщательно скрывается. Полное отсутствие информации очень беспокоит поклонников знаменитости. Ситуацию усугубило и то, что на днях супруга Авербуха отказалась появляться на театральной сцене, сославшись на плохое самочувствие. После этого фолловеры забили тревогу.

Обратив внимание на беспокойство подписчиков, Елизавета вышла с ними на связь и поделилась своей фотографией. «Всем доброго дня. И событий, и мыслей чистых, как родниковая вода», — подписала снимок актриса. Однако про свое самочувствие девушка ни слова не сказала.

«Организм устал и решил поболеть, набирайтесь сил и выздоравливайте поскорее. Берегите себя», — высказался подписчик.

«Переживаю за Вас очень-очень. Берегите себя. Люблю Вас. Возвращайтесь к нам с теплом и добротой, которыми пропитаны все ваши посты. Владивосток», — пользователи Сети шлют поддержку Елизавете из разных уголков страны.

Редакция “Passion.ru” также присоединяется к теплым словам и желает супруге Авербуха скорейшего восстановления!