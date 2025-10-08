Организатора концертов группы «Ленинград» в Новосибирске оштрафовали за ненормативную лексику на сцене

Организатора гастролей группы «Ленинград» оштрафовали на 40 тысяч рулей за ненормативную лексику на сцене. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о трех выступлениях коллектива, которые состоялись в конце мая 2025 года в Новосибирске. Решение о санкциях в отношении компании «Ф икс 9» вынес Мировой суд.

Как сообщили изданию в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, музыканты группы перед концертами должны были подписать гарантийное письмо о намерении соблюдать законодательство РФ. Однако во время шоу «Шнуров с нами!» со сцены прозвучали песни, содержащие мат.

Суд счел это нарушением со стороны организатора закона о недопущении «использования нецензурной брани при публичном исполнении произведения искусства» и оштрафовал компанию. До этого активисты жаловались на группу «Ленинград» и требовали отменить выступления коллектива в регионе.

Ранее мы сообщали, что лидер группы «Ленинград», певец Сергей Шнуров закрыл свою кинокомпанию. С 2022 года бизнес не приносил денег и был убыточным.