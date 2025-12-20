Орала, кидалась вещами, напугала детей: пьяная женщина напала на Алексея Глызина в самолете

На певца Алексея Глызина напала нетрезвая пассажирка самолета, вылетающего из Москвы. Артисту пришлось скрутить женщину, устроившую дебош на борту лайнера. Об этом пишет Telegram-канал Mash и публикует соответствующие кадры.

Исполнитель хита «Зимний сад» попал в неприятную и опасную ситуацию на борту самолете, вылетающего из Москвы. Одна из пассажирок, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, устроила дебош и напала на Алексея Глызина. По словам 71-летнего певца, женщина орала, кидалась вещами и нецензурно оскорбляла других людей.

В результате певцу и его концертному директору Максиму Глотову, которые летели на корпоратив, пришлось самим успокаивать дебоширку. Они скрутили женщину и помогли экипажу вывести ее из салона.

Как уточняется, из-за криков в самолете перепугались дети, а одной пассажирке стало плохо, потребовалась медицинская помощь. В связи с инцидентом рейс был задержан, но вскоре после разборок экипаж объявил о готовности к вылету до пункта назначения.

Ранее сообщалось о том, что на Урале избили и ограбили 77-летнего актера Вячеслава Воскресенского, исполнившего главную роль в фильме «Финист — Ясный сокол».