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Опубликовано 18 марта 2024, 19:22
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Опыт работы помог ему лучше вжиться в роль: актер из сериала «Триггер» признался, что подрабатывал курьером

Актер Тирон подрабатывал курьером после выхода сериала «Триггер».
Опыт работы помог ему лучше вжиться в роль: актер из сериала «Триггер» признался, что подрабатывал курьером

© Freepik

Актер Владислав Тирон, снявшийся в популярном сериале триггер, заявил, что после окончания съемок проекта подрабатывал курьером. Он рассказал об этом в беседе с Газетой.Ru.

Опыт работы курьером, по словам Тирона, помог ему во время работы над другим проектом — сериалом «Курьер». Актер благодаря этому смог лучше вжиться в роль.

«Я провел полгода в сети ресторанов "Кофемания", используя велосипед в аренду. Самый сложный день был, когда мне пришлось сразу обслужить две точки. В такой день у меня было 17-18 доставок за смену», — рассказал молодой человек.

А один раз Тирона узнала женщина, которая смотрела «Триггер». Она оказалась единственной из числа тех, с кем приходилось видеться артисту.

Ранее актер Игорь Жижикин ответил на вопрос корреспондента сайта «Страсти» об условиях работы в России и Голливуде. По его словам, на родине атмосфера на съемочной площадке позволяет играть с большим удовольствием.

Источник фото:Freepik
Источник:Газета.Ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
актер
работа