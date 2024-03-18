Опыт работы помог ему лучше вжиться в роль: актер из сериала «Триггер» признался, что подрабатывал курьером

Актер Владислав Тирон, снявшийся в популярном сериале триггер, заявил, что после окончания съемок проекта подрабатывал курьером. Он рассказал об этом в беседе с Газетой.Ru.

Опыт работы курьером, по словам Тирона, помог ему во время работы над другим проектом — сериалом «Курьер». Актер благодаря этому смог лучше вжиться в роль.

«Я провел полгода в сети ресторанов "Кофемания", используя велосипед в аренду. Самый сложный день был, когда мне пришлось сразу обслужить две точки. В такой день у меня было 17-18 доставок за смену», — рассказал молодой человек.

А один раз Тирона узнала женщина, которая смотрела «Триггер». Она оказалась единственной из числа тех, с кем приходилось видеться артисту.

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