«Опять создал пробку»: Собчак в очередной раз наехала на Тимати

У главного рэпера страны, по разным оценкам, от 8 до 10 автомобилей. Каких? Самых-самых.

Mercedes SL Lorinser, которая разгоняется до 250 км/ч, Porsche Cayenne Turbo с салоном ручной работы - за $15 млн, Ferrary 485 Italia – этот ускоряется до 320 км/ч, Lamborghini Aventador по спецзаказу ($2 млн). Rolls Royce Phantom, без которого, по словам певца, невозможно представить уважающего себя рэпера ($20 млн).

Ну и всякие другие. В канун нового года Тимати был замечен, пожалуй, в самом экзотическом для него салоне – салоне московского метрополитена. Пораженный увиденным, репер сделал там пару сэлфи. И, разумеется, моментально угодил под шквал троллинга.

Сумка спереди. Правильно – что бы не обворовали.

Чтоб избежать пробок на дороге, создал пробку в метро: занял целый вагон! – пошутили подписчики Ксении Собчак.

Сама журналист высказалась более тонко: «Не перестает метро будоражить умы в плане создания контента», - написала она.

Но все-таки признала, что в конце декабря из-за небывалых заносов «пробки в Москве просто адские».