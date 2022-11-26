12:32, 26 ноября 2022
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Опять по новой: у Татьяны Васильевой появился пятый внук
Советская и российская актриса Татьяна Васильева рассказала, что в пятый раз стала бабушкой. Дочь родилась у сына актрисы Филиппа.
Известно, что девочке дали имя Сарра. Новоиспеченная мама выписалась из роддома спустя три дня. Торжества не было, она попросила мужа не покупать цветы и шары. Однако она опубликовала в своем блоге фото ноги малышки в носочке.
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Источник фото:freepik
Источник:Пятый канал
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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