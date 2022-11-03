Опухший Николай Басков разрыдался прямо на публике

Певец поведал о семейной драме, об упадке духа и своим удручающим внешним видом шокировал аудиторию.

«И пускай волнует прессу, как живу на самом деле», - спел на всю страну «натуральный блондин» на своем юбилейном концерте в марте прошлого года. Тогда 45-летний народный артист сразу трех республик (России, Украины и Чечни) выглядел хоть куда и пообещал публике «и жить и куролесить, и от хохота кататься». Увы, в студии Бориса Корчевникова перед потрясенными зрителями предстал совсем другой Басков.

Измученный, располневший, плачущий.

Как выяснилось, певец так и не оправился после смерти отца в 2019 году, и тяжко переживает разлуку с сыном.

Напомним, после развода со Светланой Шпигель, Бронислав перестал встречаться с Басковым и своим отцом считает второго супруга матери – украинского предпринимателя Вячеслава Соболева. По ходу интервью певец расплакался. Но не снискал сочувствия в Сети.

«Старый, грузный… страшненький!» - вот лишь самые корректные высказывания, появившиеся в интернете.

ФОТО: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda