«Опухоль» и «ад на земле»: дочь Виктора Захарова назвала Машу Распутину виновницей семейного конфликта

Виктор Захаров известен как бизнесмен и муж певицы Маши Распутиной. От первого брака с Еленой у него есть дочь Нелли. Семья проживала в элитном особняке на Рублёвке, купленном в 1997 году.

По словам Нелли Захаровой, Распутина выгнала их из дома больше двух десятилетий назад. Теперь конфликт разгорелся с новой силой — первая жена бизнесмена Елена решила поделить имущество и инициировала выселение певицы из коттеджа.

«Распутина нас выкинула из дома 26 лет назад, словно собак, а сейчас там просто ад на земле», — заявила Нелли.

Дочь Захарова назвала Распутину «опухолью» и обвинила певицу в том, что она вспомнила о дочери-инвалиде Лидии только ради защиты своих прав на недвижимость. «Больная Лида у нее обслуга, о ней вспомнили из-за дома, что инвалида выселяют», — отметила Нелли.

Сам Виктор Захаров не желает делить имущество с первой семьёй. Бизнесмен обвинил бывшую жену Елену в алкоголизме и иждивенчестве.

Маша Распутина защищается, ссылаясь на то, что прожила в элитном коттедже более 26 лет, а её дочь нуждается в уходе и обслуге.

Напомним, публичные разборки между нынешней и бывшей семьями бизнесмена продолжаются второй день. Сначала правду о союзе рассказала экс-жена Виктора Захарова Елена, затем в конфликт вступила его дочь с резкими оскорблениями в адрес певицы.