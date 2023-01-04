Опозоренная на шоу Ида Галич учится заново читать

Народный гнев, обрушившийся на Иду Галич после её выступления в шоу «Я себя знаю» привёл телеведущую к выводу, что читать всё-таки полезно.

Напомним, что неловкая ситуация, вызвавшая наибольший ажиотаж в комментариях, возникла после того, как Ида не смогла отличить Пелевина от Довлатова, и на притяжение десяти минут безуспешно старалась это скрыть, всячески переводя тему разговора.

Дотошный ведущий шоу Азамат Мусагалиев, однако, вывел оппонентку на чистую воду и после шоу посоветовал Иде побольше читать.

Судя по всему, телеведущая поспешила прислушаться к совету и накупила в ближайшем книжном магазине несколько знаковых произведений от разных авторов.

– Теперь мы с мамой будем читать, – гордо говорит Галич на видео своему сыну Лео, при этом снимая обложки купленной литературы.

Сложно сказать, понравится ли мамин выбор трёхлетнему Леонардо: на столе у Иды лежат «Братья Карамазовы»,« Обитаемый остров» и «Три товарища».

Все вышеперечисленные книги, как известно, навряд ли придутся по вкусу детям, но стремление 32-летней девушки приобщиться к классической литературе можно считать похвальным