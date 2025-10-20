«Операция в таком возрасте»: подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о самочувствии актрисы

Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала о самочувствии актрисы. По ее словам, медики дают положительный прогноз, но волноваться знаменитости нельзя.

Подробности узнало издание «Абзац».

Актриса легла в больницу в середине октября. Ей потребовалась операция для восстановления кровотока в сердце.

Адвокат Вербицкая-Линник заявила, что актриса восстанавливается, за ней присматривают врачи. Помощь оказывается в полном объеме, персонал к ней внимателен.

«Операция в таком почтенном возрасте – это не очень простое дело, конечно… Прогноз положительный. Ей показаны покой, лечение и терапия. Волноваться нельзя ни в коем случае», - сказала Вербицкая-Линник.

Сообщалось, что 87-летнюю актрису экстренно прооперировали из-за острых болей в сердце. Хирургическое вмешательство длилось полтора часа, медики сделали стентирование сосудов.