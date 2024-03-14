«Операция была сложная»: Александра Стриженова рассказала о пластике за 900 тысяч

Александра Стриженова сделала пластику с переносом пупка за 900 тысяч рублей. Об этом сообщает StarHit.

В феврале 2024 года Александра перенесла пластическую операцию, о которой давно мечтала. Ей сделали абдоминопластику с переносом пупка, ушивание диастаза и маммопластику. Операция проходила в Сочи и длилась 8 часов.

«Операция была сложная. Объем работы был большой. Восстановление непростое, организм тяжело перенес наркоз», — рассказала Александра.

Знаменитость решилась на операцию, чтобы избавиться от «спасательного круга на животе», появившегося после шести беременностей. По словам Александры, недостаток в фигуре мешал ей жить. На сегодняшний день она довольна результатом проведенной операции. При этом Стриженова пожаловалась на тяжелое восстановление.

«Очень расстраивает, что я не могу в полной мере проявлять себя как мама и жена, ведь большую часть времени приходится лежать. По этому поводу у меня даже был нервный срыв», — резюмировала Александра.

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