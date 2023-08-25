Онлайн-кинотеатр Premier выпустит 84 эксклюзивных проекта в новом сезоне

Онлайн-кинотеатр PREMIER отметил свой первый юбилей и представил новинки, которые ожидают зрителей во второй половине 2023 и 2024 году. На презентации, прошедшей в Москве 24 августа, было заявлено о целых 84-х эксклюзивных проектах. Причем 65 из них – собственного производства. Рассказываем подробнее, что смотреть в новом сезоне.

Поздравить площадку с пятилетием пришли не только ее представители, но и звездные гости. Так, впервые за долгое время на светском мероприятии появился Сергей Светлаков, который только недавно вернулся на ТНТ, а также Гоша Куценко, Ирина Горбачева, Наталья Земцова, Наталья Бочкарева и многие другие.

К своему празднику PREMIER подошел с впечатляющими результатами. Миллионы подписчиков, и их число продолжает пополняться, 100 оригинальных проектов и звание первопроходца в производстве собственного контента. На достигнутом команда площадки останавливаться, впрочем, не собирается. И на новый сезон запланировано огромное количество новинок.

«В этом году мы усиливаем линейку документального кино, в коллаборации с телеканалом Матч ТВ активно развиваем спортивное направление, не забываем про детский контент, запускаем музыкальный раздел», - рассказал генеральный директор «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

Среди главных новинок PREMIER 34 сериала, 8 документальных проектов, 2 художественных фильма и 1 анимационный сериал. Уже осенью зрители увидят криминальную драму «Убить Риту», а зимой планируется выход психологического триллера «Сны Алисы». Также ожидается премьера проекта Сергея Светлакова «Казачок», комедии «Трепачи» и социальной драмы «Фарма».

Кроме того, порадует площадка и продолжениями полюбившихся многим сериалов: «Контакт», «Универ», «Реальные пацаны», «Игра на выживание», «ЮЗЗЗ» и другие. Ожидается выход нового сезона в реалити-шоу «Пацанки», «Мистер Х». И, конечно, поклонники вновь смогут увидеть Сергея Безрукова в исторической амплуа, которое ему так идет, в «Плевако». Тема прошлого также будет раскрыта в «Цербере». И это еще неполный список того, что приготовил PREMIER для своих зрителей в новом сезоне.