Онкобольная режиссер Светлана Дружинина попала в больницу с острым бронхитом

Режиссер «Гардемаринов» Светлана Дружинина попала в больницу в Москве. У 89-летней артистки диагностировали острый бронхит на фоне рака легких.

Как пишет Telegram-канал Mash, Дружинина пожаловалась врачам на мокрый кашель, температуру и слабость. Кроме того, у нее начались трудности с дыханием.

По данным источника, в состоянии средней тяжести артистку увезли в больницу, где ее состояние стабилизировали. Всего Дружинина пробыла в стационаре около трех дней, после чего ее выписали на амбулаторное лечение.

В настоящее время Светлана Дружинина уже находится дома.

У 89-летней актрисы рак легкого, поэтому любая простуда может привести к серьезным осложнениям и даже смертельному исходу. Известно, что болезнь диагностировали несколько лет назад.

В ноябре Дружинина уже лежала в стационаре, где ей провели противоопухолевую терапию. После этого режиссер вышла на связь и заявила, что «не скоро отправится на тот свет».