«Они знают меня как человека из рекламы интернет-магазина»: Дмитрий Маликов о молодёжи

За 35 лет творческой деятельности Дмитрий Маликов перепробовал немало стилей и направлений.

Последнее его увлечение – джаз в творческом тандеме с Игорем Бутманом. Впрочем, как признался 53-летний музыкант в интервью изданию Звук Медиа, нынешние молодые исполнители «возможно, как-то отдаленно знают меня, но как человека, который снимается в рекламе интернет-магазина».

Между тем, народный артист России полон амбициозных планов, ощущая себя связующим звеном между молодежью и старшим поколением.

«Я очень хотел бы сделать интернет-программу о классической музыке для молодых людей…Мне кажется, к моему мнению будут прислушиваться. И дети, и молодежь будут слушать не только современную музыку, но и классику».

Ну а в ближайшем будущем Маликову предстоит в очередной раз доказать масштабной аудитории свою сценическую состоятельность.

На 24 июня запланирован большой сольный концерт в Зеленом театре ВДНХ, приуроченный к 35-летней годовщине первого выступления певца. Маликов уже сообщил, что готовит репертуар, исходя из пожеланий своих поклонников.