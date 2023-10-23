«Они вообще знают значение этого слова?»: дочь Заворотнюк назвала Дубай родиной и подверглась критике

Слова Анны Заворотнюк, которая является дочерью известной актрисы Анастасии Заворотнюк, наделали шума в Сети. Пользователи бурно отреагировали на заявление девушки о второй родине, которой стали Объединенные Арабские Эмираты, пишет Lenta.ru.

Все началось с того, что кто-то из пользователей спросил, куда летит девушка. Заворотнюк при этом не просто ответила на вопрос, но и назвала Дубай своей второй родиной. После этого подписчики Анны рассердились на кумира. Людям стало непонятно, почему у знаменитостей так легко появляется новая родина.

«Они вообще знают значение этого слова?» — задались вопросом комментаторы.

Анна уже как год переехала из России. Сначала она планировала остановиться в Азербайджане, однако впоследствии планы изменились и конечным пунктом был выбран Дубай.

Ранее дочь Заворотнюк рассказала, как ситуация с болезнью матери повлияла на нее. Оказалось, что девушке пришлось обращаться за помощью к психологу. Также Анне помогали справиться с душевной болью близкие люди.