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НАШ ШОУБИЗ
12:41, 19 ноября 2022
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«Они там никто, и звать их никак»: почему Little Big остались ни с чем

Фото: freepik

С момента объявления мобилизации в России солисты музыкальной группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская покинули страну. Недавно они рассказали публике, что испытывают финансовые затруднения.

Депутат Роман Худяков назвал данный поступок трусостью и объяснил, что у группы не получится собрать огромные залы поклонников за рубежом.

«Они там никто, и звать их никак. Там таких фриков — половником загребай», – заключил Худяков.

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