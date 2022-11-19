12:41, 19 ноября 2022
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«Они там никто, и звать их никак»: почему Little Big остались ни с чем
С момента объявления мобилизации в России солисты музыкальной группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская покинули страну. Недавно они рассказали публике, что испытывают финансовые затруднения.
Депутат Роман Худяков назвал данный поступок трусостью и объяснил, что у группы не получится собрать огромные залы поклонников за рубежом.
«Они там никто, и звать их никак. Там таких фриков — половником загребай», – заключил Худяков.
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Источник фото:freepik
Источник:teleprogramma.pro
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: