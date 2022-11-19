«Они там никто, и звать их никак»: почему Little Big остались ни с чем

С момента объявления мобилизации в России солисты музыкальной группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская покинули страну. Недавно они рассказали публике, что испытывают финансовые затруднения.

Депутат Роман Худяков назвал данный поступок трусостью и объяснил, что у группы не получится собрать огромные залы поклонников за рубежом.

«Они там никто, и звать их никак. Там таких фриков — половником загребай», – заключил Худяков.