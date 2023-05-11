Они расстаются: Вера Брежнева не поздравила мужа с юбилеем

В последнее время только ленивый не комментировал отношения Константина Меладзе и Веры Брежневой. Сама же пара давно уже не опускается до обсуждения слухов. Тем самым ещё больше подпитывая желание злопыхателей усомниться в искренности и крепости их отношений.

Сначала подозрения вызвали неоднократные появления Меладзе и Брежневой на публике без обручальных колец.

Все попытки журналистов добиться от супругов сколько-нибудь внятного комментария на этот счет закончились неудачей. Еще одним поводом для новой волны слухов о грядущем расставании стало полное отсутствие новых совместных фотографий звездной пары в социальных сетях.

Как обстоят дела на самом деле, доподлинно неизвестно, однако вишенкой на торте явилось то, что 11 мая в соцсетях Вера не поздравила супруга с его 60-летним юбилеем. Теперь поклонники уверены: отношения между звездами и правда не ахти, и пара окончательно решила расстаться.