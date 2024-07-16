«Они почти не живут вместе»: племянник Пугачевой объяснил, почему артистка не уходит от Галкина*

Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) всегда были одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Еще большее внимание стало к ним приковано после отъезда звезд из России. Бывшая соседка Примадонны Лидия Панкрухина хорошо знает племянника певицы Влада. Родственник артистки рассказывал, что в отношениях Пугачевой с шоуменом есть проблемы.

Панкрухина 10 лет жила в одном подъезде с исполнительницей хита «Миллион алых роз». Два года назад она общалась с племянником Примадонны — тогда он очень удивлялся, что тетя не уходит от юмориста, рассказала Лидия изданию Teleprogramma.pro.

«Я просто поражаюсь, почему она не уходит от него. Они почти не живут вместе. Спят отдельно, в разных кроватях. Что она за него держится?», — сказал Лидии племянник народной артистки.

Женщина считает, что звезды до сих пор вместе только из-за материальной выгоды — их, по ее словам, любит и Пугачева, и Галкин*.

Напомним, знаменитости успели сколотить немалое состояние за время работы в шоу-бизнесе. Его общая стоимость оценивается в 4 млрд рублей.

*(признан иноагентом на территории РФ)