«Они обижаются и не звонят»: Николас Кейдж рассказал, почему Кристофер Нолан больше не предлагает ему роли

Об этом сообщает The New York Times.

Кейдж стал известен благодаря десяткам ярких и разноплановых ролей в кино — от романтических героев до психопатов и супергероев. Обладатель «Оскара» никогда не боялся экспериментировать и отказываться от выгодных предложений, если они его не вдохновляли.

В начале 2000-х Нолан предложил Кейджу роль в психологическом триллере «Бессонница». Актёр отказался, и в итоге главные роли достались Алу Пачино, Робину Уильямсу и Хилари Суэнк. Фильм вышел в 2002 году и стал кассовым хитом. Но Кейдж с тех пор так и не получил ни одного приглашения от Нолана.

«Такое может случаться в кино, поскольку режиссёры иногда обижаются, когда им отказывают. Они просто не перезванивают», — поделился актёр.

По его словам, Нолан — далеко не единственный пример.

«Обычно они обижаются и больше не звонят. Такое случалось со мной миллион раз. Было с Кристофером Ноланом, с Вуди Алленом, с Полом Томасом Андерсоном», — призналась звезда.

Кейдж отметил, что только один известный режиссёр оказался достаточно великодушным, чтобы вернуться с новым предложением после отказа.

«Дэвид О. Расселл — единственный режиссёр, который, получив отказ, потом всё равно вернулся и предложил мне другой фильм», — подчеркнул актёр.

Напомним, Николас Кейдж сейчас занят промоушеном нового сериала «Паук-Нуар», премьера которого состоялась в Нью-Йорке 24 мая. На презентации проекта в кинотеатре Regal на Таймс-сквер актёр также рассказал о своём подходе к выбору ролей. «Злодеи? Я сыграл множество злодеев. Мне нравятся оба амплуа. Я думаю, и те и другие — важная часть кинематографа. Я бы не хотел оказаться в ловушке, делая что-то одно», — заявил Кейдж. К слову, Кристофер Нолан скоро представит публике свой новый масштабный проект — фильм «Одиссея». Роли Николаса Кейджа в нём, разумеется, не будет.