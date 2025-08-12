«Они не общались 9 лет. Причиной стала зависть»: Полину Диброву поддержали после измены с другом семьи

Попавшая в скандал с изменой мужу Полина Диброва получила поддержку. В разговоре с Kp.ru знакомая супруги Дмитрия Диброва заявила, что она никогда не дружила с женой своего любовника.

Участница женского клуба Dibrova Club вступилась за Полину Диброву и заверила: модель и ее потенциальная соперница не только не были лучшими подругами, но и не общались почти 10 лет.

«Я не могу остаться в стороне от хейта, обрушившегося на Полину, и не могу промолчать. Елена никогда не была участницей клуба, а также никогда не была лучшей подругой Полины. Они не общались 9 лет. Причиной стала зависть. У Полины всегда было много идей, стремлений, а круг интересов Елены был кратно уже. К тому же у Лены довольно сложный характер, она очень эмоциональна», — поделилась знакомая Полины Дибровой.

Напомним, недавно в СМИ появилась новость о грядущем разводе 65-летнего Дмитрия Диброва с молодой супругой после 16 лет брака. По слухам, причиной разрыва стала измена Полины Дибровой с другом семьи. Как оказалось, любовник 36-летней модели Роман Товстик женат и воспитывает шестерых детей. Однако в окружении звездной пары утверждают: жена шоумена и Елена Товстик никогда не были подругами. На данный момент Дибровы хранят молчание, но модель уверяет: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод супругов.

Ранее Эвелина Бледанс вступилась за Полину Диброву, которую обвиняют в измене мужу и предательстве подруги. Актриса заявила: «Да, она была и будет крестной их ребенка, но это не отменяет права Полины на счастье».