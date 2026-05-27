«Она ждала своего часа»: Филипп Киркоров впервые показал перчатку Майкла Джексона

Как сообщает Lenta.ru, презентация состоялась в кинотеатре «Октябрь».

Филипп Киркоров лично знал Майкла Джексона и хранит несколько памятных подарков от легендарного исполнителя. Помимо знаменитой перчатки, король поп-музыки подарил российскому артисту головной убор.

На премьере первой части трилогии о жизни Джексона Киркоров решил впервые продемонстрировать перчатку журналистам. По его мнению, она «ждала своего часа».

Главную роль в фильме «Майкл» исполнил племянник легендарного музыканта. Актёр Колман Доминго сыграл отца Майкла — Джозефа Джексона. Крановщик из города Гэри в штате Индиана создал в конце 1960-х музыкальную группу Jackson Five из своих детей, положив начало карьере будущей мировой звезды.

Картина рассказывает о становлении Майкла Джексона и сложных отношениях в семье. Это первая часть запланированной трилогии о биографии короля поп-музыки.

Напомним, выход фильма «Майкл» в российский прокат запланирован на 28 мая 2026 года. Проект посвящён не только творческому пути артиста, но и неоднозначным страницам его биографии.