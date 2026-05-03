«Она увидела всю грусть Маизы»: звезда бразильского сериала «Клон» обратилась к российским фанатам

Как сообщает СтарХит, актриса удивлена новой волной популярности сериала в России спустя более 20 лет после первого показа.

Даниэла Эскобар известна благодаря роли холодной и расчетливой Маизы в 250-серийной бразильской телесаге «Клон», которая покорила российских зрителей в начале 2000-х. Сейчас сериал переживает второе рождение — в российских соцсетях ежедневно появляются десятки новых роликов с разбором персонажей и мемами.

О популярности «Клона» в России актриса узнала совершенно неожиданно.

Недавно Эскобар встретила в США русскую девушку, которая призналась ей в любви к персонажу Маизе. Эта встреча вдохновила актрису записать видеообращение ко всем российским фанатам.

«Они увидели, что эта женщина — нелюбимая, озлобленная, грустная. Она не была той злодейкой, какой ее считали», — поделилась Даниэла Эскобар своими мыслями о героине.

В видеообращении актриса подчеркнула особую связь с российскими поклонниками.

«Читаю каждое слово», — отметила звезда.

Напомним, сериал «Клон» впервые вышел на российские экраны в начале 2000-х и моментально стал культовым. Бразильская телесага рассказывает историю любви, предательства и семейных конфликтов на фоне мусульманской культуры. Героиня Даниэлы Эскобар Маиза — одна из самых противоречивых фигур сериала, которую российские зрители сумели понять и полюбить за её трагичность.