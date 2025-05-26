«Она стала совершенно другой личностью»: Алла Пугачева отвернулась от семьи из-за Максима Галкина*

Уехавшая из России Алла Пугачева отвернулась от семьи из-за Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Певица перестала обращать внимание на родственников, находясь под влиянием молодого мужа. Об этом в беседе с aif.ru заявила мать внучатой племянницы артистки Гузель.

О том, что после начала отношений Максим Галкин* стал для Аллы Пугачевой авторитетом, говорили давно. В 2022 году исполнительница хита «Миллион алых роз» последовала за супругом в Израиль, покинув Россию. Затем выяснилось: именно юморист сделал все, чтобы певица прекратила общаться с Филиппом Киркоровым.

«В определенный момент Максим, наверное, посчитал, что меня слишком много. <…> Он поставил Алле условие, я уверен, чтобы меня там не было больше. <…> Я уверен, да я и знаю, мне просто общие друзья сказали, что это все сделано его руками», — делился бывший муж Аллы Пугачевой.

Однако, как оказалось, на этом «влияние» шоумена не закончилось. По словам супруги племянника знаменитости, Максим Галкин* стал инициатором разрыва ее отношений с близкими. После смерти брата Евгения Алла Пугачева во всем помогала его сыну, спасла его от зависимости и даже купила квартиру. В 2020 году в семье Владислава и его супруги Гузель родилась дочь Алла. назвали Алла. Но артистка не спешит видеться с внучатой племянницей и отказывается общаться с родственниками. Мать девочки уверена: виной всему — именно юморист.

«Она стала совершенно другой личностью, когда на ее дороге появился Максим Галкин*. До этого Влад спокойно заходил в гости вместе с отцом, Алла тоже могла прийти. Дело не в деньгах даже, мы не просили. Сейчас же и уже очень давно она вообще на родственников не реагирует», — отметила Гузель Пугачева.

Ранее сообщалось о том, что Алла Пугачева забросила могилу брата после отъезда из России: «Там нет крестов».

*признан иноагентом на территории РФ