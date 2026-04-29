«Она сказала да!»: Тимур Родригез и актриса Катя Кабак объявили о помолвке

Как пишет StarHit, артист сделал предложение крайне романтичным образом. Влюблённые встретились у стен легендарного московского кинотеатра «Художественный». После согласия невесты на фасаде здания появилась светящаяся надпись: «Она сказала да!».

Родригез стал известен как певец, телеведущий и актёр. Его псевдоним — сценическая фамилия, настоящее имя артиста — Тимур Керимов. Он вёл многочисленные телешоу, выпускал музыкальные альбомы и снимался в кино.

Пара не скрывала свои чувства и активно делилась романтическими моментами с подписчиками. Для объявления о помолвке влюблённые устроили эффектную фотосессию. Родригез появился в белоснежной рубашке, чёрной классической жилетке и брюках. Кабак выбрала элегантное длинное платье с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре.

Подписчики тепло поздравили пару. «Вы красивая пара, поздравляю! Счастья молодожёнам!» — написала в комментариях одна из поклонниц. Другие отметили: «Счастье — видеть любовь в глазах двух людей! Значит она есть, значит она победит всегда и все».

Напомним, роман Тимура Родригеза и Кати Кабак начался осенью 2023 года. Отношения развивались стремительно — пара встречалась около двух лет, прежде чем Родригез решился на предложение. До Кабак шоумен 15 лет был женат на Анне Девочкиной, с которой расстался в 2023 году. Ранее мы писали о том, что Родригез и Кабак долгое время дружили, прежде чем между ними вспыхнули романтические чувства.