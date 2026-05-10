«Она сдала, я — нет»: комик Нурлан Сабуров провалил тест по русскому языку при попытке получить российские документы

Об этом артист рассказал на своём концерте в Дубайской опере.

Сабуров стал известен благодаря участию в стендап-шоу и сольным выступлениям. В конце января 2026 года комику запретили въезд в Россию на 50 лет, после чего он вернулся в Казахстан.

Артист делился с публикой деталями попытки оформить российские документы. По его словам, экзамен он проходил вместе с женой, и они сидели за одной партой. Вопросы оказались неожиданно сложными.

«Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси», — поделился комик.

В итоге супруга Сабурова успешно прошла тестирование, а сам артист с заданиями не справился. «Сидели с женой за одной партой. В итоге она сдала, я — нет», — признался он со сцены.

Также во время выступления в Дубае Сабуров высказался о предложении стать мэром казахстанского города Степногорск. Комик заявил, что считает плохой идеей назначать артистов на политические должности. «Мне предлагали стать мэром Степногорска, но, я считаю, ставить комика политическим руководителем — плохая идея. Я бы всех своих друзей назначил», — отметил он.