«Она позволила себе некорректное высказывание»: Баста о конфликте между Долиной и Карнавал

На YouTube-канале «Вопрос ребром» вышел новый выпуск, в котором Баста и Валя Карнавал затронули одну из самых острых тем. Речь идёт о конфликте между девушкой и певицей Ларисой Долиной. Тогда артистка усомнилась в вокальных данных Вали и указала ей на отсутствие музыкального образования. После этого случая общественность разделилась на два лагеря: кто-то принял позицию Долиной, а кто-то встал на защиту Карнавал. Рэпер Баста также решил прокомментировать ситуацию.

Наставник шоу «Голос. Дети» поддержал девушку. По мнению мужчины, Лариса Долина лишь самоутвердилась за счёт Вали, позволив себе некорректное высказывание в адрес блогера. «Музыкант, который позволяет себе опускаться до оскорблений, сразу же обезличивает себя в какой-то момент. Если бы мне кто-то так сказал, я был бы не столь корректен как Валя. У нас есть миллион крутейших музыкантов, которые не знают, сколько диезов в ми миноре. Если тебя слушают 10 человек – это уже успех. Не надо быть злыми!» – поделился мнением Баста.

К слову, Карнавал добавила, что ей пришлось очень нелегко. «У меня просто опускались руки. В тот момент я приезжала в студию как на каторгу», – рассказала о переживаниях девушка.

ФОТО: Tarakanov Vadim/East News