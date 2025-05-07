«Она нас оставила»: Кристина Орбакайте окончательно завершила карьеру в России после переезда в США

Директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан рассказал о завершении ее карьеры в России. По его словам, артистка оборвала все связи с командой в стране, поэтому он больше не является ее представителем.

Из России Кристина уехала после массовой отмены концертов. Она заявила, что выступит на родине «когда-нибудь в лучшей жизни». При этом певица официально не объявляла о том, что поклонникам больше не стоит ждать ее в стране. Директор Орбакайте в беседе со СМИ также подчеркивал — окончательное завершение концертной деятельности певицы в Москве и регионах не обсуждалось. Однако, как стало известно в мае этого года, артистка все же разорвала все отношения с командой из России.

«Я больше не являюсь ее представителем. Она уехала год назад, мы больше не сотрудничаем. Я про Кристину ничего не знаю, она не общается с командой. Обо всем узнаю, как говорят, из газет. Она нас оставила и уехала в Америку», - заявил Качан в беседе с «Абзацем».

Напомним, что сейчас Кристина выступает за границей, дает небольшие концерты в США и готовится выйти на сцену на Кипре. Также Орбакайте должна была приехать с шоу в Латвию, но ей запретили въезд в страну.

Ранее Кристина Орбакайте впервые высказалась о СВО.