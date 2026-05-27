«Она молодец»: мать Натальи Водяновой прокомментировала шестую беременность 44-летней дочери

44-летняя Водянова недавно официально подтвердила беременность, снявшись для обложки французского Vogue в мини-платье, которое продемонстрировало округлившийся живот. Слухи о том, что супермодель ждёт ребёнка, ходили давно.

Лариса Кусакина призналась, что знала о радостной новости с самого начала.

«Конечно, я знала с самого начала [о шестой беременности]. Она, конечно, молодец. То, что она такой выросла — доброй, светлой, — это всё она сама, её заслуга!» — поделилась мать супермодели.

На вопрос о том, что она думает о решении дочери родить в 44 года, Кусакина ответила коротко.

«Это её дело», — подчеркнула женщина.

Для Водяновой это шестой ребёнок и третий совместный с мужем — французским предпринимателем Антуаном Арно, сыном одного из самых богатых людей планеты Бернара Арно, владельца модного синдиката Louis Vuitton Moët Hennessy.

Пара познакомилась в 2008 году на съёмке для Louis Vuitton, где Антуан занимался связями бренда со звёздами. История их любви часто сравнивается со сказкой о Золушке — уроженка Нижнего Новгорода Водянова, прозванная «русской Золушкой», встретила своего принца-миллиардера.

Напомним, в начале 2026 года Наталья Водянова сообщила главному редактору французского Vogue о беременности и согласилась сняться для обложки журнала, официально подтвердив новость.