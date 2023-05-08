«Она истязает себя до изнеможения»: Алла Духова прокомментировала состояние Кристины Орбакайте

Известный российский хореограф, основатель Театра танцев TODES Алла Духова поделилась своими впечатлениями от работы со звездами отечественного шоу-бизнеса.

По мнению Духовой, большинство тех, кто сегодня пытается сделать себе карьеру эстрадным вокалом, не умеют красиво двигаться.

«Иногда это умение необязательно, — признает хореограф, — Выступления Григория Лепса или Николая Расторгуева смотрятся прекрасно и без всякой пластики. Но вот тем, кто помоложе, стоило бы включать в свой репертуар сценическое движение».

Aif.ru приводит комплиментарные высказывания Аллы Духовой в адрес тех немногих певцов, кто запомнился своим умением держаться на сцене.

Один из них — Валентин Леонтьев, с которым Духова когда-то делала совместную программу. О нем хореограф говорит так: «Он мог дать фору многим артистам профессионального балета».

Вторая — Кристина Орбакайте, имеющая, к слову, отличную балетную подготовку.

«Она себя не бережет, истязает до изнеможения», - отзывается Духова об Орбакайте.