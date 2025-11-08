«Она бросила медицину ради папы»: дочь Аскольда Запашного заступилась за мать после известия об измене отца

Дрессировщик Аскольд Запашный признался на шоу «Секрет на миллион», что уже девять лет скрывает внебрачного сына. После того как факт измены вскрылся, некоторые стали осуждать артиста, а некоторые переложили вину в произошедшем на его супругу Элен. Дочь пары Ева заступилась за мать в соцсетях.

Телеведущая Вера Сотникова заявила, что частично вина лежит на Элен, так как она могла бы сопровождать супруга во время гастролей. Сам Аскольд сообщил, что считает расстояние причиной разрушения брака. Однако, как впоследствии стало известно, жена Запашного пошла на жертвы ради семьи. По словам Евы, мама не пропустила ни одни гастроли и даже ушла из медицины.

«Моя мама бросила медицину ради папы и его гастролей. Она гастролировала в каждом городе, помогала в номерах с хищниками, в одной из шоу-программ даже танцевала в балете. Мама не пропустила ни одни гастроли, даже когда была беременна и когда мы были детьми! Упс, несостыковочка», — написала девушка.

Ранее Ева призналась, что не испытывает никаких эмоций к брату, который появился от связи отца с другой женщиной. При этом она не видит оснований, чтобы категорически не принимать его.