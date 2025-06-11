«Он же женат»: Дана Борисова впечатлила снимком с Николаем Валуевым

Телеведущая Дана Борисова снялась с боксером, депутатом Госдумы Николаем Валуевым. В Сети восхитились совместным фото знаменитостей и назвали красивой парой.

Борисова опубликовала снимок на своей странице в соцсетях. Она сообщила, что фото сделано на закрытой вечеринке. В подписи ведущая назвала Валуева «обаятельным» и попросила оценить фотографию.

Подписчики были впечатлены и не удержались от комментариев.

«Я думаю, вы красивая пара. Присмотритесь к нему», «Дана очень красивая женщина», «Красивая дюймовочка, сама нежность», «Вы прекрасны», «Ты умная, он красивый. Идеальная пара», - писали ведущей.

Осведомленные интернет-пользователи напомнили, что у Валуева есть семья.

«Он же женат, был по крайней мере», - говорится в одном из комментариев.

Напомним, Валуев женат с 90-х годов. В семье воспитываются трое детей.

Ранее сообщалось, что певица Ирина Дубцова назвала Дану Борисову наркоманкой и довела до слез.