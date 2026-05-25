«Он же не умер!»: Кит Харингтон рассказал о статусе спин-оффа «Игры престолов» про Джона Сноу

Об этом звезда культового сериала рассказал в интервью изданию GamesRadar+ на фестивале Motor City Comic Con.

Кит Харингтон прославился благодаря роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», который выходил на телеканале HBO с 2011 по 2019 год. Его персонаж стал одним из самых популярных героев франшизы.

Актёр признался, что спин-офф о Джоне Сноу не заморожен окончательно, но и активно им никто не занимается. Команда все еще ищет достойную идею, которая оправдает возвращение персонажа на экраны. Харингтон подчеркнул, что дверь для проекта не закрыта, ведутся разговоры, но конкретного решения пока нет.

«Он же не умер!» — намекнул актёр на возможность продолжения истории своего героя.

Сам Харингтон готов вернуться к культовой роли, если сценаристы найдут убедительную историю. Интерес фанатов к вселенной «Игры престолов» остаётся высоким, а телеканал HBO продолжает развивать франшизу — на экраны уже вышел приквел «Дом Дракона».

Напомним, финал «Игры престолов» вышел в 2019 году и вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Джон Сноу в финале сериала отправился за Стену вместе с одичалыми, оставив позади борьбу за Железный трон. Идея создания спин-оффа о его дальнейшей судьбе обсуждается уже несколько лет, но пока не получила зелёный свет от HBO.