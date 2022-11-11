«Он вынужден притворяться»: Собчак сорвала маску с Богомолова во время интервью

Разговоры о проблемах в отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова в светских кругах ходят уже давно.

Тот факт, что режиссер преспокойно продолжает посещать светские тусовки в столице только добавляет сплетен в копилку.

С первого дня их знаменитой свадьбы Собчак не давала повода сомневаться в том, что без ума от супруга, а вот в искренних чувствах Константина есть все основания сомневаться.

Известно, что когда телеведущая попала в крупный скандал и какое-то время находилась зарубежом, Богомолов по неизвестным причинам не последовал за женой, а продолжил работу в театре, то и дело появляясь на вечеринках в компании неизвестных (и известных) спутниц.

Справедливости ради, отметим, что сплетни о возможном разводе парочки "последних интеллигентов" то и дело появлялись в прессе и раньше.

В недавнем интервью Ксеня намекнула, что супруг вполне способен быть слегка лицемерным, если того требуют обстоятельства.

Когда речь зашла о будущей профессии Платона (ее сына ото первого брака) девушка призналась, что меньше всего хотела бы видеть свое чадо в актерской среде.

Собчак добавила, что муж солидарен с ее точкой зрения вполне, потому как "ненавидит актеров".

Однако, в силу своей профессии постоянно вынужден с ними взаимодействовать. . Судя по всему, режиссеру приходится притворяться.