«Он всегда выбирает черный цвет»: жена Преснякова рассказала правду о сценическом образе

«Он всегда выбирает черный цвет, когда выступает со мной». Наталья Подольская поделилась подробностями о Преснякове-младшем

Люди старшего поколения помнят пару Владимир Пресняков-младший и Кристина Орбакайте.

Для современной аудитории слово «младший» применительно к 55-летнему музыканту звучит странно, ведь младшим нужно считать 31-летнего Никиту Преснякова.

Но для третьей супруги звездного тенора, певицы Натальи Подольской, ее избранник – вечно молодой рыцарь, обладающий особым сценическим благородством.

Недавно Наталья поделилась своими чувствами от совместного выступления с мужем:

«Раньше он советовался со мной по поводу цвета его сценического костюма, - рассказала она. На что я отвечала: «Дорогой, совершенно неважно, в чем буду я. Главное, ты будь в черном. Тогда мой наряд в любом случае будет выигрышно смотреться».

Сейчас Пресняков уже не задает этот вопрос.

Он по умолчанию надевает костюм черного цвета всякий раз, как звездной паре предстоит выходить на сцену вместе.