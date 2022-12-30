«Он ушел»: в семье Елены Летучей большая потеря

Вчера вечером Елена Летучая поделилась с поклонниками плохими новостями. 44-летняя телеведущая сообщила о смерти своего отца. В социальной сети девушка опубликовала трогательный снимок с родителем и с горечью его подписала.

«Ушел папа. Вот так я в детстве его обнимала, проявляя свою любовь», — высказалась Елена.

К слову, выразить свои соболезнования поспешили не только фолловеры знаменитости, но и ее звездные коллеги.

«Мои соболезнования, моя хорошая! Держись», — поддержала Летучую Полина Аскери.

Известно, что отец Елены был служителем православной церкви. Что стало причиной его смерти — телеведущая не сообщила.

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