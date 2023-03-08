«Он тоже стоит денег»: Надежде Бабкиной не хватает средств на нового ухажера

Культовая эстрадная певица, лауреат премии Ленинского комсомола Надежда Бабкина официально была замужем лишь один раз.

Её супруг Владимир Евгеньевич Заседателев искренне преданный музыкальной сцене барабанщик скончался в 2012-м году.

Какое-то время женщина жила одна, пока не начала отношения с Евгением Горшечковым. С ним артистка прожила несколько счастливых лет гражданского брака, после чего снова отправилась в свободное плавание.

Теперь у неё новый ухажёр по имени Сергей.

Александр Васильев, знаменитый историк моды не смог не прокомментировать новую пассию своей старой знакомой.

«Это очень очень красивый мужчина, мини Плющенко, бывший фигурист. Он тоже стоит денег. А ведь помимо его ей надо ещё содержать театр и внуков своих кормить», - заявил маэстро моды.

Оказалось, именно из-за необходимости увеличить расходы на жизнь, Бабкина приняла решение покинуть Первый канал и перейти на НТВ.