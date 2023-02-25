«Он расстегнул штаны, и со мной случилась истерика»: раскрыты детали изнасилования русской модели Харви Вайштейном

Харви Вайнштейн получил в Лос-Анджелесе 16 лет заключения за изнасилование. Ранее его уже судили в Нью-Йорке, вследствие чего кинопродюсер получил 23 года заключения, три из которых отсидел. В сумме получается, что Вайнштейн должен выйти из тюрьмы 106-летним.

На днях были раскрыты подробности о девушке, чьи показания стали основой для приговора Вайнштейна. Оказалось, что ей сейчас 43 года, она мама троих детей.

Чернышова рассказала, что в 15 лет стала моделью, появляясь на подиумах по всему миру. Перебравшись в Италию, она вышла замуж и пыталась стать актрисой. Все шло хорошо до момента поездки в Лос-Анджелес на фестиваль итальянского кино, где она познакомилась с Вайнштейном.

В тот вечер Чернышова пошла в номер переодеваться и получила звонок от портье, который сказал, что Вайнштейн хочет ее видеть. Девушка отказалась, но спустя время услышала, что кинопродюсер нервно бьет в дверь.

Сначала Чернышова думала, что плохо говорит по-английски, поэтому Вайнштейн ее не понимает. Девушка показала обручальное кольцо и фотографии детей, но в ответ Вайнштейн «расстегнул штаны, и со мной случилась истерика. Я продолжала показывать фотографии детей: «У меня дети, пожалуйста, не делай этого!»

По словам Чернышовой, Вайнштейн набросился на нее в спальне, потом оттащил в ванную и там произвел действия сексуального характера. После того, как он ушел, Чернышова чувствовала себя грязной и желала умереть.

Чернышова призналась, что у нее случилась депрессия, она стала много пить и развелась с мужем. Девушка обвиняла себя, поскольку существует мнение, что «если с тобой случилось что-то плохое, ты вела себя неправильно. Ответственность лежит на тебе». С годами она научилась справляться.