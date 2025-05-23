«Он подарил мне жизнь»: Гедиминас Таранда расплакался на прощании с Григоровичем

Артист балета Гедиминас Таранда со слезами на глазах заявил, что Юрий Григорович подарил ему жизнь. Кадры публикует NEWS.ru.

Церемония прощания с советским и российским хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем проходит на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ). Артист балета Гедиминас Таранда пообщался с журналистами и высказался о работе с мэтром. Он поделился воспоминаниями и не смог сдержать слез.

«Вдруг приходишь в театр и [там] Григорович. Он берет тебя за руку и вводит в <…> космос. И громадное счастье после спектакля стоять, он тебя держит за руку, и ты ощущаешь себя часть великой страны…>, — сказал Таранда.

Мужчина добавил, что Григорович «подарил ему жизнь».

«Без него я бы просто никогда не состоялся. Он для меня не просто великий хореограф, он великий учитель, который показал мне дороги, пути», – подчеркнул Гедиминас.

Напомним, что Юрий Николаевич умер в 98 лет, предположительно, после двусторонней пневмонии. Тело хореографа кремируют, а затем похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее мы писали о том, что балерина Анастасия Волочкова приехала на прощание с Юрием Григоровичем, которого называет своим учителем. После громкого скандала с Большим театром она боялась, что ее не пустят в здание. Она попросила дать возможность хотя бы просто подойти к гробу.