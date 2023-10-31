«Он отшельник»: Моргенштерн* рассказал о жизни Павла Дурова в Дубае

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров ведет отшельнический образ жизни в Дубае. Об этом рассказал рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) на подкасте Фрейм Теймера.

Рэпер признался, что он не смог бы жить так, как Павел Дуров.

«Он отшельник, у него рядом мало людей. Он тотальный зожник, не употребляет даже кофеин. Мы с ним еще говорили про любовь, я ему говорил: «Я влюбился очень сильно. Когда у тебя такое было в последний раз?» А он сказал, что это очень опасно и больно, не нужно это делать», — вспомнил рэпер.

Музыкант добавил, что, по мнению Дурова, любовь дарит положительные эмоции, но плохо влияет на продуктивность и трудоспособность. Павел даже пригласил рэпера к себе домой с его бывшей женой Диларой Зинатуллиной и охранником.

По словам Моргенштерна*, сначала общение не клеилось, но потом им удалось подружиться. Рэпер назвал его «простым пацаном со своими загонами». Какое-то время они ходили вместе заниматься спортом.

Ранее рэпер назвал пыткой брак с Диларой Зинатуллиной и признался, что не любил ее. Напомним, они развелись спустя несколько месяцев после переезда в Дубай.

*признан иноагентом на территории РФ