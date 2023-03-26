«Он нормальный, реагирующий»: Никас Сафронов побывал в гостях у Славы Зайцева

Владелец собственной картинной галереи, российский художник Никас Сафронов навестил своего давнишнего друга, медальера Вячеслава Зайцева.

Целю визита было поздравить с кутюрье с прошедшим днем рождения. Как известно, на сам праздник, организованный в одном из ресторанов столицы, Никаса не позвали. Не было на нём и других звёздных друзей модельера.

Старые знакомые были искренне рады встрече в домашней обстановке. Никас взял микрофон и произнёс трогательную речь, в которой поблагодарил Зайцева за вклад в моду и мировое искусство.

По словам Сафронова, несмотря на болезнь Паркинсона, 85-летний мужчина по-прежнему реагирует, соглашается и поддакивает.

«Он даже потом подошел и поблагодарила меня. Тихим очень голосом, но все было достаточно понятно», - рассказал художник изданию StarHit.

Напомним, болезнь Паркинсона у Зайцева была диагностирована в 2016 году. С тех пор к проблемам со здоровьем прибавились и другие неприятности. Кутюрье потерял связь с сыном, который утверждает, что отец попал в лапы мошенников.