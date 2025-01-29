«Он не преступник!»: экс-жена Гуфа Айза вступилась за объявленного в розыск Моргенштерна*

Блогерша Айза-Лилуна Ай решила вступиться за рэпера Моргенштерна*(признан иноагентом на территории РФ), которого объявили в розыск. Она считает, что происходящее с ним несправедливо, так как, по ее мнению, но не является преступником.

Разыскивать артиста стали по уголовному делу о нарушении им порядка деятельности иностранного агента. При этом сам Моргенштерн* негодовал, когда узнал об этом. Он признавался, что не понимает причину этих мер.

В недоумении оказалась и Айза. Она заявила, что единственное преступление рэпера в том, что он «эмоциональный и инфантильный».

«Ну реально, за что с ним так? Просто из-за его влияния на молодежь? Он не преступник! <…> Мне дико жаль, что так происходит. Надеюсь не случится никакой беды», - написала блогерша в личном Telegram-канале.

Напомним, что сейчас Моргенштерн* находится в рехабе, где лечится от зависимости. Также у него обнаружили психические расстройства.

Ранее родственники Моргенштерна* рассказали о его состоянии перед отправкой в рехаб.

*Признан иноагентом на территории РФ