«Он не обладал выдающимися актерскими способностями»: Олег Меньшиков о Сергее Бодрове

Народный артист России, художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков рассказал о своей дружбе с Сергеем Бодровым. Российская газета со ссылкой на YouTube-проект театра Table шоу, приводит следующее высказывание Меньшикова:

«Я снимался с Сережей в двух фильмах, я с ним дружил. Кто мне скажет, что он обладал выдающимися актерским способностями, тот соврет. Он не обладал таковыми».

Меньшиков добавил, что Бодров был гораздо интереснее вне актерской профессии.

При этом худрук театра им. Ермоловой уверен, что у артиста обязательно должно быть профессиональное образование.

«Бодрову это не мешало, однако это исключение, которое только подтверждает правило».

Напомним, отец будущего героя кинофильма «Брат» отговорил сына поступать по ВГИК. Вместо этого Бодров-младший с отличием закончил МГУ, специализируясь на живописи венецианского Возрождения, а потом стал кандидатом искусствоведения.