«Он меня бесит, а я смотрю»: Ольга Бузова раскаялась посреди ночи

Певица и ведущая Ольга Бузова в первом часу ночи выложила текст в Telegram с откровенным признанием. Кто-то мог подумать, что дело касается личной жизни, но это не так.

Всё оказалось куда более приземленным. Ольгу взбудоражил турецкий сериал под названием «Постучись в мою дверь». Тирада Бузовой относительно фильма была очень эмоциональной.

«Причем он меня так бесит, а я смотрю. Просто, чтобы понять хотя бы, когда они (Серкан и Эда) ПОЦЕЛУЮТСЯ», - написала знаменитость.

Певица призналась, что «это ужас», так как фильм отнимает 2-3 часа сна.

ФОТО: Комсомольская правда/East